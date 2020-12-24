Управление перспективных исследовательских проектов и Военно-воздушные силы (ВВС) Вооруженных сил США совершили неудачную попытку первого запуска прототипа \\"настоящей\\" гиперзвуковой ракеты.Сообщается, что она была создана в рамках программы Hypersonic Air-Air Weapon Concept (HAWC). Об этом стало известно Air Force Magazine, которое ссылается на источники, знакомые с проектом.В тексте говорится, что запуск средства со стратегического бомбардировщика B-52 Stratofortress должен был состояться еще на прошлой неделе, но этого не случилось из-за \\"глупых ошибок\\".