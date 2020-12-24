Предприятие \\"Главкосмос\\" (входит в госкорпорацию \\"Роскосмос\\") выпустило комикс про женщину-космонавта. Об этом сообщается на сайте организации.- Представляем вам историю сильной и независимой, но хрупкой и женственной героини, которая осмелилась вступить туда, где бывают единицы. Ознакомьтесь с ее фантастическими приключениями в нашем космическом комиксе, - говорится в описании к комиксу на сайте, где представлена сувенирная продукция.Стоит отметить, что купить комикс можно как на русском, так и на английском языках. Цена истории в картинках 950 рублей.