Управляющий партнер юридической компании \\"Позиция Права\\" Егор Редин предупредил россиян-курильщиков о введении новых запретов, которые будут действовать в стране с 1 января 2021 года.По его словам, гражданам, употребляющим табачную продукцию, будет запрещено \\"дымить\\" на территориях медучреждений, торговых точек, а также баз и складских помещений. Об этом эксперт рассказал в беседе с \\"Прайм\\". Такие нормы вводятся с постановлением правительства от 25 сентября 2020 года \\"Об утверждении правил противопожарного режима\\".Отмечается, что покурить на указанных объектах будет возможным исключительно в специально отведенных для этого местах. Специальные зоны для любителей табака имеют табличку или наклейку \\"Место для курения\\".- Руководители этих организаций теперь обязаны будут вывесить на своих объектах знаки с правилами пожарной безопасности, которые будут случить предупреждением о запрете курения, - подытожил Редин.Напомним, курение вредит здоровью людей, особенно в условиях пандемии коронавируса. Врачи и специалисты не раз сообщали и необходимости прекратить курение при заражении covid-19, чтобы снизить нагрузку на легкие.