Неправильное хранение салатов, в частности в период новогодних праздников, может негативно сказаться на организме человека и даже привести к тяжелым отравлениям. О том, как можно этого избежать и как соблюдать правильно хранение готовой продукции, рассказали в Роспотребнадзоре.В ведомстве напомнили, что любые салаты - благоприятная среда для микроорганизмов, вырабатывающих токсины.- Это благоприятная питательная среда для развития патогенных и условно-патогенных микроорганизмов, которые способны продуцировать токсины. Салат, который неправильно хранился, может стать причиной тяжелого пищевого отравления, - рассказали в Роспотребнадзоре.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕПять важных правил хранения готовых продуктовСовсем скоро наступит время вчерашних салатиков. Но знаете ли вы, сколько им и другим продуктам с новогоднего стола положено «жить» в холодильнике, чтобы остаться безопасными для здоровья? (подробности)