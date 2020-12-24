Американское издание The Drive опубликовало большую статью про уникальную российскую ледостойкую самодвижущуюся платформу \\"Северный полюс\\".Авторы публикации акцентировали особое внимание на \\"уродливом\\" внешнем виде судна. Однако такая осудительная позиция не нашла поддержки среди возмущенных читателей.В статье, в частности, говорится о том, что окончание строительства и введение в эксплуатацию такого экспериментального проекта крайне важно в контексте изучения Россией арктических просторов. Однако необычный внешний вид платформы, по мнению авторов, слишком жуткий и вообще пугает.В комментариях в публикации многие отметили, что \\"так задумано\\" для возможности продолжительного дрейфа меж арктических льдов.Американские авторы также признают, что параметры и характеристики российского судна помогут стране в достижении своей цели и освоении новых арктических месторождений и в научных исследованиях.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕЛед тронулся!Российская ледостойкая платформа «Северный полюс» уникальна. Впрочем, не только она (подробности)