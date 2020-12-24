Последние новости на утро 24 декабря 2020 года: в новый год - с новыми запретами. Юрист Егор Редин анонсировал новые правила для курильщиков в 2021 году. По его словам, гражданам, употребляющим табачную продукцию, будет запрещено \\"дымить\\" на территориях медучреждений, торговых точек, а также баз и складских помещений. Об этом эксперт рассказал в беседе с \\"Прайм\\". Такие нормы вводятся с постановлением правительства от 25 сентября 2020 года \\"Об утверждении правил противопожарного режима\\".Российский президент Владимир Путин поддержал предложение \\"Единой России\\" сделать 31 декабря выходным днем для граждан. Он призвал сделать последний день декабря выходным уже в этом году.В США сообщили о первом случае проявления сильной аллергической реакции у медработника. Инцидент произошел в Нью-Йорке после прививки против коронавируса от американской компании Pfizer.\\"Сильная и независимая\\": \\"Главкосмос\\" выпустил комикс про жизнь женщины-космонавта. Купить его на английском или русском языках можно за 950 рублей.Россиянам напомнили о правилах правильного хранения салатов. Так, салаты из сырых и вареных овощей или фруктов, а также с мясом, птицей и копченостями могут храниться 18 часов, а после заправки - всего лишь 12.