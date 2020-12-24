В наступающем 2021 году российских водителей жду изменения, появится сразу несколько штрафов и нововведений. Например, опасное вождение будет приравниваться к нарушению и за него придется заплатить внушительный штраф.Речь о тех автомобилистах, кто любит поиграть «в шашечки», маневрируя между рядами или «учить» не пропустивших обидчиков, резко оттормаживаясь перед ними и устраивая аварийные ситуации.Наказание за подобные маневры на дороге составят пять тысяч рублей, пишет газета «Известия».Более суровое наказание ждет и тех, кто повторно сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. Сейчас наказание аза такой поступок – лишение прав до 2 лет и штраф в размере 30 тысяч рублей. В новом году речь ведется о возбуждении уголовного дела, но при условии, что поездка привела к аварии с пострадавшими.При этом допускаются варианты, что авто может быть конфисковано, на подобной санкции настаивают в МВД.Еще один повод для лишения прав – это повторные нарушения в течение года. Например, нахождение за рулем незарегистрированного автомобиля, превышение скорость на 40—80 км/час, проезд на красный свет, пересечение сплошной или очередной штраф за глухую тонировку. Предполагается, что за многие из перечисленных нарушений штрафы будут в размере 5 тысяч рублей.