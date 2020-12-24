Исполнительный директор «Рыбной ассоциации» Александр Фомин рассказал, как правильно выбрать селедку для новогоднего стола.Он советует при покупке продукта обращать внимание на его условия хранения. Фомин рекомендует покупать цельную селедку, несмотря на то, что ее придется разделывать и заправлять самостоятельно.«Для селедки под шубой вряд ли нужны какие-то соусы и добавки, вам нужна просто соленая классическая селедка. В той сельди, которая кусочками продается в банках, бывает еще и масло, но это не так страшно. Но если в рыбе в качестве добавок — сорбиновая или бензойная кислота, она точно не нужна», — пояснил эксперт в интервью радио Sputnik.Фомин отметил, что россияне любят слабосоленую селедку, но она быстрее портится, из-за чего в рыбу добавляют консерванты.Он рекомендует покупать филе сельди в вакуумной полиэтиленовой упаковке, потому что продукт не соприкасается с кислородом и не окисляется. Фомин советует отдавать предпочтение проверенным брендам и следить, чтобы упаковка была герметичной.Ранее специалисты дали рекомендации россиянам, как выбрать вино к новогоднему застолью. Они отметили, что российский продукт не уступает качеством импортному, и при этом дешевле.