Заведующий сектором молекулярной эволюции ИППИ РАН, профессор Сколтеха Георгий Базыкин рассказал об источнике второй волны COVID-19 в России.\\"Сейчас все заражаются в основном вирусом, который ходит давно в России. Не нужны были дополнительные завозы, у нас есть своя эпидемия и ее вполне хватает, чтобы эту эпидемию питать. Ничего похожего, что было в марте, когда большинство заражений было от приезжих, сейчас большинство заражений от людей, которые никуда не ездят, а живут рядом с нами\\", - сказал Базыкин РИА Новости.Согласно последним данным оперштаба за все время коронавируса в России специалистами выявлено 2 933 753 случаев инфицирования.Власти неоднократно заявляли, что вводить повторный локдаун они не собираются.В России с 5 декабря по указу президента началась вакцинация населения.