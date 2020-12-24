Жителей домов, которые планируют снести, освободят от платы за капитальный ремонт. Такая норма появилась в законопроекте о комплексном развитии территорий (КРТ) во время окончательных чтений. Госдума приняла документ, направленный на защиту прав граждан.«За» отдали свой голос 367 депутатов, «против» проголосовали 20, двое воздержались.Теперь по новой норме собственники помещений, которые расположены в аварийных зданиях, будут освобождены от взносов на капремонт с даты принятия решения о их включении в программу, сообщает \\"Российская газета\\".Закон вступит в силу после подписания президентом Владимиром Путиным.Процедуру определения критериев для подключения домов к программе, оставили регионам. Местные власти будут определять программы сноса и реконструкции практически любых зданий. А жильцы на общем собрании смогут решить судьбу дома: согласиться или нет с предложением властей.— В новой редакции закона стало больше норм, направленных на защиту прав граждан. Теперь все требования к домам для включениях их в программу, а все прописанные ранее нормы защиты остались неизменными, - отметил в беседе с «Известями» представитель вице-премьера Марата Хуснуллина.Например, объект должен иметь большой физический износ, быть признанным ограниченно работоспособным, его капремонт обойдется необоснованно дорого, дом очень давнего года постройки, не имеет подключения к централизованным системам ЖКХ – это немногие пункты, на основании которых жилье могут признать аварийным и освободить собственников от взносов на капремонт.