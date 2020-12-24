Соавтор сценария комедии «Обратная связь», актер Ростислав Хаит рассказал, что фильм режиссера Алексея Нужного стала единственной российской картиной, вышедшей на Украине почти за два года.Картина вышла на широкий экран в среду, 23 декабря, и является продолжением картины «Громкая связь» 2019 года, основанной на итальянском кинохите «Идеальные незнакомцы».«У нас было желание попробовать осуществить прокат нашего фильма в Украине, и мы это сделали. Жестких правил о том, что ни одна российская картина не может выйти в прокат, там нет», — цитирует Хаита ТАСС.Хаит отметил, что последней российской картиной в украинском прокате была часть дилогии — «Громкая связь».Главные роли в новом фильме Нужного исполнили участники «Квартета И», Ирина Горбачева, Мария Миронова и Анастасия Уколова и другие артисты. По сюжету действие разворачивается спустя полтора года после событий «Громкой связи». Герои собираются за новогодним столом и начинают играть в «Я никогда не...».В России фильм вышел 17 декабря.