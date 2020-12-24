Результаты опроса портала SuperJob показали, что 67% россиян сталкивается с нецензурной лексикой на работе.Специалисты выяснили, что ненормативную лексику в общении регулярно используют коллеги 22 % опрошенных. 45% слышат бранную речь иногда. Лишь треть опрошенных никогда не сталкивались с матерными словами в общении с коллегами. Данные опроса оказались в распоряжении kp.ru.Опрос показал, что бранные слова в коллективе не вызывают удивления у россиян. 14% сотрудников слышат ее регулярно. 19% респондентов отметили, что слышат мат от руководства, а 32% из них — иногда.В женских коллективах ненормативная лексика встречается реже, чем в мужских.Некоторые отмечают, что начальство «похоже, даже думает матом».Опрос выявил четыре сферы, где мат используется чаще всего. Нецензурная брань привычна для специалистов в области строительства, производства, в телекоме и продажах.«В области связи в некоторых случаях на нем разговаривают, иначе не поймут»; «Иначе никак не дойдет требование начальника», — сказали респонденты опроса.