Ученые Университета Гете в Франкфурте (Германия) выяснили, что лекарство от диареи лоперамид может уничтожать клетки глиобластомы (форма опухоли головного мозга).Исследователи выяснили, что лоперамид вызывает стрессовую реакцию в эндоплазматическом ретикулуме, который отвечает за синтез белка.Стресс после приема препарата заставляет злокачественные клетки самоуничтожаться.Статья опубликованна журналом Autophagy. Кратко о ней рассказывается в пресс-релизе на MedicalXpress.Лекарство лоперамид способствует повышенной активности фактора транскрипции ATF4, вызывающий аутофагию. Блокирование ATF4 вызовет гораздо меньшую гибель опухолевых клеток.Для здоровых тканей препарат лоперамид безопасен.Ученые отметили, что их открытие может стать беспрецедентным в области лечения рака мозга, однако необходимы дальнейшие исследования.