Стала известна причина высылки двух российских дипломатов из Колумбии. К произошедшему могли быть причастны США и Великобритания.По информации издания El Tiempo, «десятки зашифрованных сообщений, отправляемых из Колумбии в Россию» сильно смутили специалистов в Вашингтоне и Лондоне.Вскоре спецслужбы США и Британии выяснили, что в Колумбии работают россияне, якобы добывающие информацию о политике и экономике страны, а также о научных разработках и передают ее в Кремль.По версии El Tiempo, это стало ключевой причиной для высылки дипломатов.«Колумбия вряд ли решилась бы на высылку россиян без поддержки своего главного союзника — США», — поддержал материал и журнал Semana.Издание привело данные и разговора с секретным источником, участвовавший в операции по раскрытию российских шпионов. Он сообщил, что в посольстве в Боготе находится еще «как минимум 21 российский шпион».Другой собеседник издания общался с предполагаемым российским шпионом. Они разговаривали о нефтяных месторождениях и энергетике страны, и он никак не выдал себя.22 декабря Колумбия выслала двух дипломатов России, которые якобы занимались вербовкой.Москва опровергла обвинения и выслала двух колумбийских дипломатов в ответ.