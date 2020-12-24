23 декабря 2020 года губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подписал распоряжение о выходном дне 31 декабря в регионе.«Последние недели мы прорабатывали различные возможности, чтобы помочь людям максимально удобно подготовиться к празднику и сделать это с соблюдением текущих требований. Позиция президента России позволила принять такое решение для госслужащих и рекомендовать это для муниципальных органов власти, а также для других организаций. Все это будет способствовать снижению нагрузки на торговую и транспортную инфраструктуру региона в последний день уходящего года. Призываю всех работодателей принять соответствующие решения, чтобы сотрудники могли подготовиться к встрече Нового года в семейном кругу, с соблюдением всех норм безопасности», - подчеркнул Глеб Никитин.«Конечно, мы понимаем, что отдыхать будут не все. Например, на своих постах остаются врачи. Очень своевременное решение принято о двойной оплате их труда в праздничное время. А мы в регионе постараемся порадовать их праздничными ужинами в новогоднюю ночь, пусть и на рабочем месте. Будут работать и госслужащие, которые взаимодействуют с гражданами и предоставляют государственные услуги населению, задействованы на горячих линиях. Время очень сложное, и от общих действий зависит благополучие людей. Главная цель дополнительного выходного – встретить праздник в максимально спокойном, размеренном и безопасном режиме», - добавил губернатор Нижегородской области.Согласно тексту распоряжения, лицам, замещающим государственные должности Нижегородской области, государственным гражданским служащим, работникам, на которых распространяются полномочия губернатора как работодателя, будет предоставлен дополнительный оплачиваемый выходной день 31 декабря 2020 г.Руководителям органов государственной власти, государственных органов Нижегородской области, органов местного самоуправления муниципальных образований региона, организаций, подведомственных органам государственной власти, государственным органам Нижегородской области, органам местного самоуправления муниципальных образований, а также организаций, расположенных на территории Нижегородской области, рекомендовано предоставить работникам дополнительный оплачиваемый выходной день 31 декабря 2020 г., за исключением работодателей, приостановка деятельности у которых невозможна.