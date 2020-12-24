Исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артем Тузов рассказал, какие факторы влияют на курс российской валюты. Среди них ослабление цен на нефть, угроза новых санкций США и мировая пандемия.«Для того, чтобы курс вернулся к 65 рублям за один доллар, соответствующим образом должна вырасти цена на нефть, так как котировки остаются основным фактором поддержки российской валюты», — пояснил он в беседе с агентством «Прайм».Доллар по 61-63 рубля в начале 2020 год был оправдан повышением цен на нефть марки Brent. В данный момент котировки растут медленнее.По мнению финансиста, в настоящее время мировым государствам необходимо сохранить рабочие места, чтобы возобновить работу нуждающихся в топливе предприятий.Тузов считает, что в 2021 году цены на топливо будут расти, но это не вернет докризисных отметок.