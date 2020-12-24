Ведущий сотрудник центра погоды Фобос Евгений Тишковец сообщил, что на следующей неделе в Москву придут январские морозы.\\"После снежной атаки циклона \\"Грета\\" к понедельнику инициативу в атмосфере большей части средней полосы России постепенно перехватит обширный антициклон, благодаря чему облака рассеются, и в условиях малооблачной погоды и радиационного выхолаживания приземного воздуха впервые в сезоне ударят январские морозы», - сказал синоптик РИА Новости.К утру 28 декабря температура в столице опустится до минус 12 - минус 15, в Подмосковье до минус 12 - минус 17.«И это будет самая студеная ночь в текущем декабре», - сказал Тишковец.Минусовая температура сохранится и в ночь на вторник, после чего очаг высокого атмосферного давления начнет постепенно уступать циклону с запада, и столбики термометров устремятся к нулевой отметке.Ранее синоптики отмечали, что эта зима станет самой холодной за последние несколько лет и самой солнечной за последние двадцать. Количество солнечных дней в первом месяце зимы ожидается не менее 21.