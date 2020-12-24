Следственный комитет потребовал арестовать пятерых националистов, обвиняемых в убийствах 2003 и 2006 годов.- В Басманный суд поступили материалы по ходатайствам следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу до 22 февраля 2021 года в отношении Кайля Андрея, Хрулева Павла, Хотулева Максима, Лысенко Александра и Гудилина Алексея. Всем предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц), - рассказали агентству ТАСС в пресс-службе Басманного суда Москвы.Напомним, вчера, 23 декабря, сотрудники СК, ФСБ и МВД задержали в Сочи, Тюмени и Москве, шесть человек, причастных к убийствам выходцев из Центрально-Азиатского региона.Сайт KP.ru сообщал, что среди фигурантов – Андрей Кайль, Александр Лысенков, Максим Хотулев, Павел Хрулев (Мышкин), Алексей Гудилин, Семен Токмаков. Им предъявлены обвинения в совершении организованной группой убийств двух и более лиц по мотивам национальной ненависти и вражды.