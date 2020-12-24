Россияне рассказали, какие делания будут загадывать в новогоднюю ночь. Больше половины (54%) мечтают о здоровье. Еще четверть (23%) – окончании пандемии.Традиционно на первых позициях в списке желаний материальные мечты, но в этом году они отступили под действием внешних обстоятельств. Теперь о финансовом благополучии будет просить только каждый десятый житель страны (9%).Таковы результаты опроса Института социального анализа и прогнозирования (ИНСАП) РАНХиГС.- судя по всему, пандемия объединила мечты людей. Раньше пожелания здоровья за столом были скорее дежурными, теперь все изменилось, отметила в беседе с «Известиями» клинический психолог, попечитель благотворительного фонда «Просто люди» Мария Сиснёва.То, что в тройке желаний оказался финансовый вопрос – не удивительно, считает директор научно-образовательного центра социального развития Института государственной службы и управления (ИГСУ) РАНХиГС Любовь Храпылина.Она отметила, что желания всегда отражают окружающую нас реальность. 2020-й был стрессовым годом и, логично, что люди хотят поскорее вернуться к привычному ритму жизни.Но удивительно то, что никто из участников опроса не пожелал скорейшего возвращения к живому общению, ни начальники, ни сотрудники. Не оказалось и тех, кто скучает по «живым» урокам и лекциям, вместо дистанционных.- С одной стороны, это прогресс, но есть и тревожный сигнал десоциализации: дети учатся онлайн, многие сотрудники на удаленке, живого общения становится всё меньше, — подчеркнула Любовь Храпылина.Ранее специалисты платформы фискальных данных «Такском» подсчитали индекс салата мимоза. В декабре 2020 года продукты для приготовления порции мимозы на семью из четырёх человек обойдутся в 289,75 рубля, сообщает RT.