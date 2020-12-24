Наталья Пронина, которую накануне из пистолета злоумышленник расстрелял на Профсоюзной улице на юго-западе Москвы, умерла в больнице.\\"Девушка была госпитализирована в тяжелом состоянии. Медики оказали ей всю возможную помощь, но, к сожалению, спасти ее не удалось, она умерла\\", - сказал собеседник агентства ТАСС.В среду в 22:50 в полицию поступила информация о том, что на Профсоюзной улице неизвестный выстрелил из пистолета в девушку 1990 года рождения. Она возвращалась домой, с ней были две ее подруги.Мужчина сделал несколько выстрелов и скрылся.Сотрудники полиции разыскивают преступника. По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 105 УК РФ (\\"Покушение на убийство\\") и ч. 1 ст. 222 УК РФ (\\"Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия\\").Наталья Пронина работала хореографом и вела собственную студию. Причиной убийства мог стать бытовой конфликт, считают в полиции.