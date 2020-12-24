В России зафиксировано наибольшее за всё время эпидемии число новых случаев заражения коронавирусом - 29 935 за сутки. Новые заболевшие выявлены во всех регионах страны. Общее число заразившихся достигло 1,96 миллионов человек.Выздоровели за сутки 26 890 человек. За всё время эпидемии врачи смогли вылечить 2,37 миллиона человек.Также за сутки зафиксировано рекордное число летальных исходов от коронавируса - 635 человек за сутки. Всего в стране от заражения погибли 53 096 человек.В Москве зафиксировано максимальное за всё время пандемии коронавируса число выявленных случаев заражения - 8 203 человека.