Российский бизнес понемногу возвращается к привычному режиму. Более половины крупных предприятий в России уже считают, что бизнес-климат в стране восстановился после пандемии. Такие результаты показало исследование PwC и Аналитического центра НАФИ.«55% представителей крупного бизнеса, как это ни удивительно, считают, что инвестиционный климат в стране уже восстановился. Никто из них не планирует сокращать бизнес», - цитирует управляющего партнера PwC в России Игоря Лотакова «Российская газета».При этом аналитики отмечают, что малому бизнесу восстановление после ограничений, вызванных коронавирусом, дается не лак легко.«Представители малого бизнеса встревожены куда больше. Почти три четверти считают, что горизонт затянут облаками. Настроения представителей среднего бизнеса противоречивы: о восстановлении инвестиционного климата говорят чуть более трети, о том, что его все еще нет, - чуть меньше половины», - добавил Лотаков.При этом представители как малого, так и крупного бизнеса выражают уверенность, что последствия пандемии останутся с нами еще надолго. Так, каждый третий предприниматель отметил, что продолжает практиковать удаленный режим работы, а три четверти опрошенных руководителей и вовсе намерены сохранить масочный режим на ближайшие год-два.Напомним, ранее россияне перечислили преимущества дистанционной работы. Многие отметили, что у них появилось больше свободного времени, стало меньше стрессовых ситуаций. Также среди плюсов были отмечены возможность больше общаться с семьей и отказаться от дресс-кода, передает Москва 24.