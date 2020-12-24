Валентина Матвиенко заявила, что специальных паспортов для обладателей антител к коронавирусной инфекции не будет.Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко считает подобный подход проявлением дискриминации.\\"Из области антиутопии такие предложения. Устраивать такую дискриминацию граждан, делить их на категории с разными правами недопустимо\\", - заявила она в четверг на пресс-конференции.Согласно данным оперативного штаба, в России за последние сутки выявлено 29 365 случаев коронавирусной инфекции, что стало очередным рекордом. Больше всего заболевших выявлено в Москве - 8 203 случая.Ранее власти страны неоднократно заявляли, что ситуация с пандемией находится под контролем, несмотря на большой рост заболевших. Дмитрий Песков отмечал, что вводить еще один локдаун никто не собирается. 5 декабря в стране началась вакцинация населения.