Слабое место у коронавирусной инфекции обнаружили американские ученые из университета Нью-Йорка в ходе научных исследований.Оказалось, коронавирус практически не способен размножаться без особого трансмембранного белка 41В, который участвует в процессе формирования мембраны, защищающей генетический материал SARS-CoV-2, сообщает автор статьи Уильям Шнайдер.Без этого белка коронавирус утрачивает способность деления. Специалисты сравнили и проанализировали воспроизведение патогенов с процессами в других инфекциях, таких как вируса желтой лихорадки и болезни Зика.Результаты исследования подтвердили, что белок играет ключевую роль в способности вируса проникать в человеческий организм.Открытие ученых позволит разработать эффективные методы лечения инфекции.Ранее профессор оценил возможность появления нового штамма коронавируса, распространившегося в Великобритании.