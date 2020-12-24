Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что дискуссию о возможном переносе единого дня голосования следует прекратить.- Я неоднократно высказывала свою точку зрения, считаю по-прежнему, что голосование в сентябре является оптимальным для нашей страны. <...> Мне кажется, пора заканчивать эти дискуссии, совершенствовать возможности и условия для голосования в те сроки, которые сегодня определены, - заявила Матвиенко на пресс-конференции по итогам осенней сессии в четверг, 24 декабря.Валентина Матвиенко также заявила, что на время многодневного голосования при проведении выборов в России не нужны дополнительные каникулы в школах, а голосование в течение нескольких дней станет для людей дополнительной возможностью принять участие в нём.- Это главный мотив, почему это сделано. Но всё-таки, по сложившейся традиции, как правило большинство граждан голосуют в основной день голосования или завершающий день голосования в воскресенье, здесь ничего не меняется, - также отметила председатель Совфеда.