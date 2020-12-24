Международный автомобильный мост Благовещенск – Хэйхэ планируется открыть в январе 2021 года. Об этом губернатор Амурской области Василий Орлов заявил во время онлайн-переговоров с секретарем Комитета Компартии Китая в городе Хэйхэ Ма Ли. Переправа через реку Амур «Благовещенск – Хэйхэ» станет важной точкой международной торговли и стимулом для развития бизнеса между нашими странами. Мост уже готов, строители получили разрешение на ввод в эксплуатацию. По словам Василия Орлова, автомобильное движение по нему в условиях пандемии будет налажено с учетом жесткого соблюдения санитарных мер.- Главные наши ожидания в 2021 году связаны со скорейшим запуском движения по автомобильному мосту. Российская сторона настроена на январь будущего года, - рассказал Василий Орлов. - Понимаю, что начинать движение придётся в условиях продолжения пандемии, а значит, с учётом жестких санитарных требований. Но запускать объект надо. Слишком давно его ждут люди и бизнес.Мост «Благовещенск-Хэйхе» свяжет Россию с Китаем, что даст мощный стимул для укрепления экономического сотрудничества и развития туризма между нашими странами. Международная переправа позволит перемещать около 2 миллионов человек и 4 миллиона тонн грузов в год.Российская и китайская стороны обсудили еще один совместный проект – трансграничную канатно-подвесную дорогу через реку Амур между городами Благовещенск – Хэйхэ с пассажирским терминалом. Как сообщил губернатор Приамурья, её строительство вступило в активную фазу. Планируется, что канатная дорога будет запущена в 2023 году. За час дорога сможет перевозить в одном направлении до 1788 пассажиров, а в год - 2,5 млн. пассажиров. На ней будут располагаться международный пункт пропуска, торговый центр и общественные пространства.В ближайшее время Россию и Китай свяжет еще одна транспортная артерия – понтонная переправа через Амур.- С учётом долгого отсутствия сообщения в межсезонье в преддверии Нового года накопилось много грузов, - отметил Василий Орлов. - Знаю о сложной ситуации в автомобильных переходах на границе России и Китая, но убеждён, что наш опыт совместной работы поможет минимизировать риски.Губернатор особо подчеркнул, что россияне, участвующие в грузовых международных перевозках, в ближайшее время сделают прививку против COVID-19.Еще одной важной темой переговоров стали совместные российско-китайские проекты. Так, в начале пандемии, с января по апрель между Благовещенском и Хэйхэ было организовано 28 коридоров для возврата российских и китайских граждан. Благодаря усилиям обоих регионов почти две тысячи граждан России и Китая смогли вернуться домой. С соблюдением мер эпидемиологической безопасности были налажены взаимные грузовые перевозки, обеспечившие устойчивость экономик двух соседних регионов во время пандемии. Кроме того, развивается и гуманитарное сотрудничество. Амурской области и городу Хэйхэ удалось провести уникальную акцию «Цветы на воде» - памятное мероприятие в день 75-летия Победы во Второй мировой войне.