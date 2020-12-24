У российского руководства достаточно необходимых инструментов регулирования, чтобы не допустить роста цен на продукты в стране даже при изменениях на внешнем рынке, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.Она также обратила внимание на уже объявленные правительством меры, способные сдержать возможный рост цен. Среди них право правительства регулировать стоимость на базовые продукты.- Уверена, что Правительство будет разумно пользоваться этим инструментом и не допускать перекосов. Мы общались на эту тему с премьер-министром Михаилом Мишустиным — у Правительства есть полное понимание ситуации, - отметила Матвиенко во время ежегодной итоговой пресс-конференции.Она также заявила, что выступает против жёстких административных мер регулирования цен, поскольку Россия живёт в условиях рыночной экономики, а государственное регулирование цен должно производиться с помощью уже имеющихся у государства рычагов.- Если мы видим, что мировые цены на продовольствие растут, то власть не может не реагировать — надо оперативно принимать решения. Например, не допустить роста цен за счёт, скажем, увеличения экспортной пошлины — чтобы бизнесу было выгоднее оставлять продукты на внутреннем рынке, чем торговать ими на экспорт, - добавила Валентина Матвиенко.