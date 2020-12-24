Продолжительность периода безработицы в России колеблется примерно около полугода. Это тот период, когда неработающие россияне могут получать соответствующие пособия.Примечательно, что средняя продолжительность поиска новой работы достигла своего локального минимума в разгар пандемии коронавируса. Так, в апреле и июне она составляла 5,7 месяца, тогда как в 2019 году этот показатель составлял 7,1 месяца, передает «Российская газета» со ссылкой на данные Росстата.При этом отмечается, что мужчины, как правило, в 2020 году находили работу чуть быстрее, чем женщины. Если у представителей сильного пола на поиск вакансии уходило около 6,3 месяца, то у прекрасной половины – 6,5.По данным на октябрь 2020 года, в России было 4,7 миллиона безработных, 3,8 миллиона из которых состояли на учете на бирже труда. При этом общая численность рабочей силы стабилизировалась на уровне 75 миллионов человек, среди которых 70,3 миллиона занятых. При этом средний возраст безработного в стране в октябре текущего года составил 36,6 лет.