Росстат выясни, сколько времени на сон тратят жители разных регионов страны. На основе полученных данным, был составлен топ самых «спящих» и тех, где на сон приходится минимум времени.Если говорить о средних показателях, то женщины в нашей стране спят больше, чем мужчины. Дамы тратят на отдых 8 часов 39 минут, а мужчины – 8 часов 33 минуты.Регионы-лидеры по продолжительности сна у мужчин:Чечня - 9 часов 17 минут,Ямало-Ненецкий АО - 9 часов 6 минут,Еврейская АО - 9 часов 2 минуты,Республика Тыва - 9 часов 1 минута,Якутия - 8 часов 56 минут.Регионы-лидеры по продолжительности сна у женщин:Чечня - 9 часов 13 минут,Республика Тыва - 9 часов 10 минут,Ивановская область - 8 часов 58 минут,Ямало-Ненецкий АО - 8 часов 58 минут,Тамбовская область - 8 часов 56 минут.Меньше всего мужчины спят:Адыгея - 8 часов 8 минут,Карачаево-Черкесия - 8 часов 13 минут,Новгородская область - 8 часов 13 минут.Меньше всего женщины спят:Адыгея - 8 часов,Чукотский АО - 8 часов 19 минут,Псковская область - 8 часов 19 минут.Сомнолог Алёна Максимова прокомментировала данные статистики. По ее словам, на продолжительность сна влияет целый ряд факторов. Например, жить в южных регионах страны более размеренная, чем в центральной части страны.- В Москве в принципе особо спать некогда, люди вынуждены поздно ложиться и рано вставать. Чем дальше от мегаполиса — тем больше можно позволить себе поспать. А сон в Якутии связан с полярной ночью и отсутствием солнца, а таких условиях хочется как можно дольше не выбираться из постели, - отметила эксперт в беседе с NEWS.ru.Ранее, врач-сомнолог объяснил, можно ли ужинать перед сном и какие продукты не нанесут вред организму, сообщает телеканал \\"360\\".