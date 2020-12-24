Роскачество выявило антибиотики, сорбиновую кислоту и другие нарушения в образцах осетровой икры, сообщили в пресс-службе организации.Специалисты Роскачества исследовали продукцию вместе со специалистами Россельхознадзора. Для этого они приобрели икру осетровых рыб 16 торговых марок. Из них 14 было от российских производителей, одна от белорусской компании и одна армянской.Образцы исследовали сразу в двух лабораториях по показателям качества, безопасности, фальсификации, наличия красителей и консервантов. В 15 образцах из 16 нашли различные нарушения качества, в том числе превышение допустимого уровня антибиотиков и краситель \\"бриллиантовый зеленый\\", наличие которого нарушает межгосударственные стандарты.