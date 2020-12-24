Профессор Университета Кёнхи (Республика Корея) Евгений Зубко сообщил, что упавший недавно в Китайской провинции объект, похожий на метеорит, вероятнее всего удастся найти.В среду сейсмологический центр Китая сообщил, что в 7:25 по местному времени (2:25 мск) зафиксировал падение объекта в уезде Юйшу провинции Цинхай.Зубко отметил, что падение метеоритов - явление не редкое, и часто ученые замечают падение астероидов, ядер комет и даже спутников больших планет, таких как Луна.«Что касается этого случая, это, скорее всего, крупный объект. При входе в атмосферу метеорит нагревается часто до 3-4 тысяч градусов Цельсия, появляется свечение в видимом диапазоне – его видно невооруженным глазом. Радиус этого объекта примерно 1 метр, значит, масса более 10 тонн»\\", - передает слова Зубко РИА Новости.Метеориты такого размера встречаются редко, примерно один случай на миллиард падения космических объектов радиусом в 1 сантиметр.Очевидцами падения метеорита стало множество людей. При этом он отметил, что большинство метеоритов падают в океан или на незаселенной территории.\\"Свечение болида отмечалось довольно долго – около 30 секунд. Падение было не вертикальным, а под пологим углом - вдоль горизонта. При вертикальном падении объект прошел бы всю атмосферу за три секунды. Скорее всего, его найдут\\", - сказал Зубко.