У президента Франции Эммануэля Макрона прошли все симптомы коронавируса, сообщили в Елисейском дворце.В заявлении администрации Макрона также отмечается, что на протяжении болезни он продолжал работать, \\"проводить необходимые консультации\\" и продолжит это делать в ближайшие дни. Всё это время Эммануэль Макрон проводил встречи в формате видеоконференций.Изоляция Макрона может завершиться спустя семь дней после обнаружения заражения, согласно действующему во Франции санитарному протоколу.- За несколько часов до Рождества Макрон хотел бы напомнить о важности барьерных мер, проветривания помещений, ношения масок, регулярного мытья рук и ограничения количества ежедневных контактов, - также отметили в Елисейском дворце.Президент Макрон пожелал соотечественникам хороших праздников и отметил, что уверен в каждом гражданине Франции и в его противостоянии эпидемии коронавируса.Напомним, как сообщал сайт KP.ru, 17 декабря у Эммануэля Макрона выявили заражение коронавирусом. Он самоизолировался в своей загородной резиденции Лантерн в Версале.