Cпикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в четверг на пресс-конференции заявила, определение статуса Нагорного Карабаха требует проведения дополнительных переговоров.\\"За скобками статус Нагорного Карабаха, это требует дополнительных переговоров. Мы, безусловно, рассчитываем на усилия ОБСЕ, президента Франции, США и других государств, которые вовлечены в процесс нагорнокарабахского урегулирования. Еще предстоит очень сложная работа\\", - сказала Матвиенко.Она отметила, что \\"Россия не позволяет себе вмешиваться во внутренние конфликты и на пространстве СНГ, и в любых других странах\\", передает ТАСС.Напомним, что конфликт в Нагорном Карабахе возобновился 27 сентября. На протяжении полутора месяцев в регионе велись ожесточенные бои.10 ноября, при содействии российской стороны, Армения и Азербайджан заключили мирный договор. Основными договоренностями стали: прекращение любых боевых действий, обмен пленными и ранеными, и ввод в регион российских миротворцев.