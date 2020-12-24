В России аналитики подсчитали индекс салата мимоза. Оказалось, что за год стоимость продуктов для этого новогоднего блюда выросла на три процента.В декабре 2020 года стоимость ингредиентов для салата мимоза на семью из четырех человек составляет в среднем 289 рублей. Для расчета специалисты использовали продукты из классического рецепта этого блюда: майонез, сыр, морковь, лук, яйца и рыбные консервы.По данным аналитиков, майонез для необходимой порции обойдется семье в 31,2 рубля, сыр — 97,5 рубля, морковь — 7,75 рубля, репчатый лук — 3,9 рубля, яйца — 20,4 рубля. Самым дорогим ингредиентом салата стали рыбные консервы. Нужное для салата количество этого продукта строит порядка 129 рублей, передает RT со ссылкой на исследование платформы фискальных данных «Такском».Отмечается, что стоимость продуктового набора была определена по итогам анализа порядка 23 млрд кассовых чеков по всей России.Напомним, ранее специалисты подсчитали индекс оливье. Этот новогодний салат за год подорожал на 7%. Стоимость продуктов для блюда на семью из четырех человек в декабре составила 355 рублей, передает телеканал «360».