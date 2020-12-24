Спикер Совфеда Валентина Матвиенко на пресс-конференции в четверг заявила, что ситуация с лекарствами в аптеках находится под контролем.\\"Вопрос под контролем, мониторится ситуация в ежедневном режиме, создан специальный центр по лекарственному обеспечению, который будет как раз этим заниматься, и, уверяю вас, никакого дефицита нужных лекарств никто не допустит. Всем надо успокоиться, покупать лекарства только по рецептам врачей и уменьшить ажиотажный спрос\\", - завила спикер.Валентина Матвиенко заявила, что российское правительство не допустит нехватку важнейших лекарств в аптеках, передает РИА Новости.Ранее Михаил Мурашко заявлял, что покупать лекарство без назначения врача крайне опасно. Он отметил, что люди, занимающиеся самолечением коронавируса, позднее поступают в больницы в запущенном состоянии. Он рекомендовал не слушать советы других пациентов, так как у всех восприятие инфекции проходит по-разному.