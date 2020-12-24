Президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре поздравил с днем рождения азербайджанского лидера Ильхама Алиева, которому в четверг исполнилось 59 лет.\\"В ходе телефонного разговора президент Российской Федерации Владимир Путин тепло поздравил президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с днем рождения\\", - говорится в сообщении.В телеграмме президент РФ отметил лидерские качества Алиева и авторитарность президента.\\"Весьма велик ваш личный вклад в упрочение отношений стратегического партнерства между нашими государствами. Рассчитываю, что совместными усилиями мы будем и далее развивать взаимовыгодные российско-азербайджанские связи на всех направлениях\\", - говорится в телеграмме Путина, которая опубликована на сайте Кремля.Российский лидер пожелал коллеге крепкого здоровья и успехов в государственной деятельности.