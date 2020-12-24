Президент России Владимир Путин на итоговом предновогоднем заседании правительства отметил, что в России удалось не допустить критического спада экономики из-за пандемии коронавируса.\\"Самое главное - в целом смогли решить вопрос о защите людей\\", - подчеркнул Владимир Путин.Президент отметил, что благодаря слаженной работе властей удалось обеспечить стабильность и устойчивость макроэкономических показателей в 2020 году, передает слова президента агентство ТАСС.Путин подчеркнул, что власти многое сделали, чтобы сгладить негативные последствия пандемии коронавирусной инфекции в стране.Глава государства отметил, что пройденные в уходящем году испытания сплотили и закалили всех, в том числе и правительство. Президент подчеркнул, что между правительственными чиновниками есть чувство локтя.