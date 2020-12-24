Президент России Владимир Путин на итоговом заседании правительства, которое прошло в режиме видеоконференции, призвал использовать опыт пандемии при решении ключевых задач.\\"Весь накопленный опыт, так же как и уроки проявившихся проблем, обязательно нужно учитывать и использовать в текущей и повседневной работе для решения ключевых задач предстоящего года, чтобы добиться прогресса не только в работе по борьбе с эпидемией, а существенно укрепить первичное звено здравоохранения, мы начинаем эту работу с 1 января широко\\", - передает слова Путина РИА Новости.Он отметил, что в данный период перед правительством стоит непростая задача - восстановить экономику в полном объеме. Путин попросил членов правительства не затягивать с этим важным вопросом. Президент отметил, что очень важно создать для граждан рабочие места, чтобы россияне смогли увеличить свои доходы.\\"Нужно иметь в виду, что люди, конечно, надеются и ждут перемен к лучшему\\", - добавил президент.Ранее президент России уже поручил губернаторам регионов разработать программу по увеличению рабочих мест.