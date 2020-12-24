Президент России Владимир Путин на итоговом предновогоднем собрании правительства рассказал, что иногда за полночь обсуждал ситуацию с пандемией с премьер-министром Михаилом Мишустиным. Он отметил, что даже в самые тяжелые моменты никто не опускал рук. Президент поблагодарил членов кабинета министров за проявленную в условиях больших нагрузок работоспособность, самообладание и хладнокровие.\\"Я уже говорил об этом, это такая гипербола - художественное преувеличение, я сказал (работали - ред.) круглосуточно, днем и ночью. Но было похоже именно на это. Это правда. Во всяком случае, мы с Михаилом Владимировичем (Мишустиным - ред.) иногда за полночь вели соответствующие обстановке разговоры\\", - цитирует президента РИА Новости.Напомним, что из-за объявленной ВОЗ пандемии коронавирусной инфекции власти страны приняли решение закрыть границы для недопущения распространения болезни. На три месяца были введены жесткие карантинные меры. Власти России неоднократно принимали решение о выделении из государственного бюджета средств для поддержки граждан.