Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о продлении особого статуса Донбасса до 31 декабря 2021 года. На сайте парламента сказано, что документ \\"возвращён с подписью президента\\".Ранее действие этого же закона продлила Верховная рада Украины. Он вступает в силу в день его официальной публикации в прессе.Напомним, в 2014 году Верховная рада Украины приняла закон об особом статусе Донбасса, но он так и не был введён в действие. Парламент Украины в 2018 году продлил его на весь 2019 год, а после встречи лидеров России, Франции, Германии и Украины в рамках саммита \\"нормандской четвёрки\\", Верховная рада продлила действие закона сразу до конца 2020 года, приняв это решение на внеочередном заседании в декабре 2019 года.