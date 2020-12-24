В Москве расширили список категорий горожан, которые смогут получить вакцину от коронавируса. С понедельника, 28 декабря пройти вакцинацию могут волонтёры, работники общепита, ЖКХ, спортивных учреждений, а также сотрудники охраны правопорядка, некоммерческих и религиозных организаций. Об этом в своём блоге сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Мэр также напомнил, что пункты вакцинации от COVID-19 будут работать и в новогодние праздники.Напомним, вакцинация в Москве стартовала в начале декабря. Первыми получить прививку смогли педагоги, работники медучреждений и социальных служб, сообщал сайт KP.ru.С 14 декабря, как сообщал сайт KP.ru, вакцинация стала доступна для сотрудников офисов \\"Мои документы\\", учреждений культуры, торговли и услуг.С 21 декабря прививку от коронавируса могут получить работники СМИ, промышленности, энергетики и транспорта.