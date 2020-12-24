Жизни и здоровье человека самое ценное. А в России не так много людей, чтобы в период пандемии продолжать держать границы открытыми. Так объяснил свое предложение временно приостановить все внешнее авиасообщение депутат Госдумы Иван Сухарев.«В первую очередь необходимо сохранить жизнь и здоровье наших граждан. Нас и так на территории Российской Федерации не так много. Великий Менделеев говорил о том, что к 2020 году население России должно составить 550 миллионов. Где эти миллионы?» — цитирует Сухарева телеканал «360».Напомним, ранее стало известно, что депутат предложил временно ограничить авиасообщение с другими странами на фоне выявления нового штамма COVID-19. Свое обращение она направил на имя премьер-министра Михаила Мишустина, напомнив, что новый штамм коронавирусной инфекции был выявлен не только в Великобритании, но и в ряде других стран. Иван Сухарев выразил уверенность, что эта мера поможет быстрее справиться в эпидемией, передает RT.