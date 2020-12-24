Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил вероятность влияния санкций США на проект «Северный поток-2». Он отметил, что санкции направлены против реализации проекта, но Россия и Европа заинтересованы в его завершении.\\"Безусловно, рестрикции, которые американцы уже принимали, которые у них запланированы в проекте оборонного бюджета, конечно же, направлены на то, чтобы максимально осложнить реализацию этого проекта, столь необходимого Европе в плане европейской энергетической безопасности\\", - цитирует Пескова РИА Новости.Ранее агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленные источники сообщило, что администрация США планирует ввести новые санкции против проекта \\"Северный поток - 2\\".Напомним, что проект \\"Северный поток - 2\\" предполагает строительство двух нитей газопровода общей протяженностью около 2,5 тысяч километров. Трубопровод, протянувшись через Балтийское море, соединит побережья России и Германии. В данный период газопровод построен на 93%.