Президент России Владимир Путин назвал доверие самым ценным, что есть у любого руководителя, и поблагодарил кабинет министров за работу.Я уверен, вы продолжите работу в диалоге с регионами и муниципалитетами, с предпринимательским сообществом, некоммерческими организациями и, безусловно, будете опираться на поддержку граждан страны, потому что доверие - это самое главное, самое ценное, что есть у любого уровня руководства. Мы должны дорожить этим, - заявил глава государства во время своего выступления на итоговом заседании правительства.Путин также выразил благодарность за работу кабинета министров и пожелал членам правительства в Новом году \\"здоровья, счастья, самого доброго, благополучия вам и вашим близким\\".