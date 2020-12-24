Правительство будет внимательно следить, чтобы не было всплесков цен на продукты, после того как удалось добиться стабилизации цен на масло и сахар. Об этом рассказал глава Минпромторга Денис Мантуров.После окончания действия соглашений с бизнесом и профильными ведомствами Минпромторг также не ожидает резкого роста цен.«Я не думаю (что это произойдет)», - сказал он в ответ на соответствующий вопрос журналистов РБК.Мантуров рассказал, что его ведомство усилило мониторинг «по более широкой номенклатуре потребительской корзины» и продолжает отслеживать ситуацию, чтобы россияне, доходы которых упали из-за пандемии, не пострадали в угоду одной группе предприятий или сектору экономики.Он доволен тем, что и производители, и предприятия торговли отреагировали молниеносно на запрос правительства о корректировке цен.«Никакого насилия тут точно не применялось, и это была комфортная договоренность», - сказал министр.10 декабря премьер Михаил Мишустин потребовал обеспечить россиянам «сытый» Новый год и начать снижать цены на продукты. Он поручил правительству к 14 декабря подготовить документы, которые помогут заморозить рост цен. Ранее президент Владимир Путин выразил недовольство резким ростом цен на основные продукты питания в России. Он отметил, что это не связано с пандемией и неприемлемо в условиях, когда доходы многих россиян серьезно пострадали.