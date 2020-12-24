В китайском уезде Юйшу провинции Цинхай упал крупный метеорит. Свечение болида в момент падения отмечалось около 30 секунд. «Полет» успели заснять тысячи людей. Видео попало в сети.Ранее профессор Университета Кёнхи отметил, что этот метеорит оказался одним из крупных, упавших за последнее время на землю. Ученый рассказал, что из тысячи метеоритов долетающих до Земли, лишь один будет по-настоящему большим.Упавший в китайской провинции космический объект может достигать 10 тонн. Специальная техника зафиксировала траекторию падения болида, и в скором времени он должен быть найден китайскими исследователями.Он отметил, что большинство метеоритов падает на незаселенную местность или в океан, поэтому в этот раз обнаружить метеорит для ученых будет большой удачей.