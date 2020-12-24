Для поддержания здоровья человеку нужно пить примерно два литра воды в сутки. А как быть тем, кто заболел коронавирусом? Здесь мнения медиков расходятся, кто-то настаивает, что нужно резко сократить количество воды, так как в легких пациента скапливается жидкость. Другие, напротив, уверены, что потребление чаев, морсов, минеральных напитков помогут справиться с вирусом.Врач-иммунолог, кандидат медицинских наук Ксения Бочарова уверена, что при COVID-19 надо наоборот увеличить объем потребления воды, но есть свои нюансы.- Если идет повышенное потоотделение, то нужно восстанавливать баланс и больше пить, но при условии, что человек не имеет никаких хронических заболеваний. В таком случае можно увеличить норму до трех литров жидкости в сутки, - отметила врач в беседе с Пятым каналом.В свою очередь врач, клинический фармаколог Родион Осешнюк считает, что вода поможет инфицированному организму справиться с болезнью.- Один из механизмов повреждения ткани COVID-19 — это микротромбозы. Частично бороться с ситуацией помогает жидкость. Поэтому стоит побольше пить, желательно теплых напитков- различных морсов, компотов, чаев, — заключил врач.