Закон о дистанционном образовании будет действовать только в исключительных обстоятельствах, \\"от которых никто не застрахован\\", заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.- Закон будет регулировать как таковое дистанционное обучение только на случаи форс-мажорных обстоятельств - жесткого карантина, пандемии и так далее, - объяснила Матвиенко во время ежегодной пресс-конференции.Спикер Совфеда также отметила, что проработка всех аспектов дистанционного образования поможет развитию инклюзивного образования - система обучения детей с ограниченными возможностями здоровья вместе со здоровыми детьми. Матвиенко добавила, что во многих российских школах для инклюзивного образования уже используются именно дистанционные технологии.Ранее, как сообщал сайт KP.ru, Валентина Матвиенко также заявила, что в России не будут вводить специальные паспорта для обладателей антител к коронавирусу.