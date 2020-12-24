Подарки – это важная часть корпоративной культуры, и работодатель должен поощрять своих сотрудников. Так считают 44% опрошенных российских работников. Но в этом году пятая часть предприятий вообще намерена отказаться от подарков своим сотрудникам.Около 5% сотрудников уверены, что подарки заслуживают только руководители компаний: топ-менеджеры, директора и их заместители. Такие результаты опубликовали сервис доставки от «Ситимобил для бизнеса» совместно с ResearchMe по результатам соответствующего исследования.67% работающих россиян вообще не получают на праздники подарков от компаний, партнеров или клиентов. Но 44% из всех опрошенных хотели бы получить новогоднюю премию или прибавку к зарплате (38%).10% были бы не против оплаченного компанией отпуска в пятизвездочном отеле на берегу моря. 3% согласны получить сертификату на поход к психотерапевту, 1% – не отказался бы от годичного набора масок, перчаток и антисептиков.Лучшими корпоративными подарками, которыми баловали россиян, стали: путевка в другие страны и дома отдыха, подарочный сертификат в ресторан, салон красоты и даже ящик RedBull.70% работодателей признались, что постоянно делают подарки своим сотрудникам, но в пандемийный год 35% компаний вынуждены пересмотреть корпоративную политику. Особенно это касается сферы туризма (44% откажется от бонусов для сотрудников), пострадавшей от коронавируса, и сферы финансов (25%).В этом году большинство компаний в России отказалось от массовых корпоративов.