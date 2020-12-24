Знаменитый российский режиссер Тимур Бекмамбетов несколько месяцев пытался оспорить в суде сделку по покупке недвижимости, но не смог доказать свою правоту.Он приобрел двухуровневую квартиру в доходном доме Мазинга 1912 года, что в Малом Знаменском переулке. Строение относится к категории объектов культурного наследия, ранее здесь останавливались Владимир Гиляровский, издатель Иван Сытин, поэт Константин Бальмонт и другие.Стоимость квадратного метра в доме исчисляется сотнями тысяч рублей, но знаменитый режиссер скупиться не стал: увидел двухуровневую квартирку и выложил круглую сумму.В окружении Бекмамбетова говорят, что он приобрел недвижимость именно из-за мансарды, которая являлась «фишкой» комплекса. Но когда все бумажные формальности были улажена, а деньги переданы, режиссер обнаружил, что так и не заполучил в собственность мансарду. По документам она проходит, как отдельный объект, не имеющий к квартире никакого отношения.Тогда Тимур Бекмамбетов решил обратиться к суд с иском к прежнему владельцу, влиятельному бизнесмену Эльдару Урманчееву, но проиграл.- Было принято решение отказать в удовлетворении иска, - пояснили сайту mk.ru 24 декабря в пресс-службе Хамовнического суда.Какие именно шаги предпринимать далее планирует режиссер, пока не ясно.Про Эльдара Урманчеева известно, что он владеет рядом компаний, в области девелопмента и консалтинга, имеет ряд изобретений и патент в области ядерной физики. В 2012 году он возглавлял один из предвыборных штабов действующего президента.